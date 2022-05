Propose aux entreprises une véritable réflexion sur leur expression par l’événement et inscrivons notre action au cœur de leur communication globale.

Mexx AGENCY Née en 2015 Propose aux entreprises une véritable réflexion sur leur expression par l’événement et inscrivons notre action au cœur de leur communication globale.



Organisation de séminaires, Team Building, rendez-vous de relations publiques, lancements de produits, voyages de presse … notre champs d’action est large.



MEXX Agency est née de la volonté de Mr RACHID MOUFAKKIR, ces goût de la création, curiosité, sens aigu de l’équipe et de l’organisation.



Autour de lui, un groupe de collaborateurs et de free-lances partageant pleinement leur projet. Quelque soit son secteur, du plus technique au plus artistique, chaque intervenant est un expert, préoccupé de nouveauté et d’avant-garde, mais aussi d’applications concrètes dans l’événementiel.



MEXX Agency facilite la gestion de vos projets de communication, publicité et vous propose plusieurs service :



• Management Artistiques.

• Campagnes de communication

• Identité visuelle

• Création graphique et édition

• Sites et solutions internet sur mesure

• Création des Sites Web E-commerce, ....etc

• Création des Applications Android , Iphone, Web ...

• Webmarketing et référencement

• Publicité & promotion

• Evénementiel

• Animations artistiques

• Audiovisuel

• Marketing & promotion musical

• Spot radio.

• Organisation

• Relation presse et médias

• Reportage, casting…

• Spectacle, salon, forum et plus.

• programme tournée Radio, Emission Tv.

• Stratégie de communication avec des conseils et un suivi personnalisé.

• HOTE/HOTESSE D'ACCEUIL

• MANNEQUIN

• STREET MARKETEUR/EUSE

• ANIMATEUR/TRICE COMMERCIALE

• LA PHOTOGRAPHIE

• Voyage Organisée ...

• Création des T-shirts - Stylos - Habillage Véhicule .....etc



Notre service commercial est à votre service pour tout information, et nous répondrons aussi à toutes vos interrogation.