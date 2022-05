Meyem SERBOUTI

Titulaire d'un bac scientifique et d'un diplôme autant que technicien spécialisé en réseau et système informatique.



En cours de préparation de l'ingénierie en système réseau et sécurité informatique.



je dispose des compétences suivantes.



 Architecture et fonctionnement des ordinateurs

 Système d’exploitation : Windows 98, 2000, XP, 2007, Vista.

 Gestion du 2008 server.

 Bureautique: Ofice 2003, 2007 et 2010

 Administration réseaux , administration systèmes

 Câblage(câbledroit / croisé)

 Routeurs et switch ( cisco )

 Certifier cisco (1-4)

 Serveur de messagerie ( Ms exchange server 2010).



Mes compétences :

Maintenance

Sécurité

Service Technique

Supervision

Support

Technique