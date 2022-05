Meyer SABRINA

Ma formation juridique m'apporte des connaissances théoriques solides mises en pratique dans le cadre de différentes expériences professionnelles. Sécuriser des opérations immobilières et commerciales, accompagner des sociétés et entreprises dans leur évolution juridique, négocier et rédiger des contrats sont les missions que j'ai pris en charge en tant que juriste. Négocier le paiement des facturations et cotisations sociales, traiter les réclamations provoquant l'impayé, déterminer les procédures adaptées (civiles et commerciales), procéder à leur mise en place et les suivre avec rigueur sont mes fonctions quotidiennes.

En recherche active d'emploi, je souhaite mettre mes compétence au service d'une entreprise dynamique appréciant les éléments force de proposition et impliqués.





Mes compétences :

Droit

Droit bancaire

Droit financier

Droit immobilier

Immobilier

juriste