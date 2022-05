Meynard MARGOT

Je suis diplômée universitaire en psychologie sociale et en pédagogie et formation. Je recherche aujourd’hui un poste et le commencement de ma carrière professionnelle. Un poste dans une structure pour enfants ou toute autre structure à caractère social, associatif, humanitaire correspond à mon profil et mes acquis. De plus, mon master enseignement et formation m'ouvre la porte de la formation pour adulte, accompagner et aider les personnes dans leur recherche d'emploi, veiller à la réinsertion de certains et à l'insertion d'autres est quelque chose qui pourrait combler mes attentes professionnelles.

Veiller à la qualité et à l’efficacité des prestations, planifier, organiser, définir et veiller à l’application d’un projet pédagogique, faire le lien entre la structure et les parents, aider au recrutement, à la gestion de l’équipe… sont autant de missions qu’il est dans ma capacité d’effectuer.





Mes compétences :

Souriant et avenant

accompagnement de l'enfant et des parents

bonne approche psychologique

Motivée et battante

Sens des responsabilités et implication

Sens des relations humaines

TOLERANCE JUSTICE SAGESSE

passionée par le milieu de l'enfance

Autonomie professionnelle

aide à la réalisation de soi pour l'enfant

Ecoute et Compréhensibilité