Meyriem HAMIDI

Diplômée d'un Master 2 professionnel de gestion et méthodes de décision d'entreprise à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par Catherine de la Robertie. Je suis à la recherche d'un contrat à durée déterminé /indéterminée à partir de janvier 2016.



Au cours de mes études universitaires, j'ai eu l'occasion de bénéficier d'un cursus fondé sur l'économie et la gestion qui m'a permis de développer des compétences clés telles que la précision, l'esprit d'analyse et de synthèse. J'ai choisi d'effectuer en plus, une formation de stratégie d'entreprise et d'intelligence économique afin d'agrémenter mon cursus de compétences nécessaires à l'élaboration de mon projet professionnel. Intéressée par les aspects de la gouvernance d'entreprise, je souhaiterais à l'avenir travailler en tant que contrôleur de gestion/auditeur interne



Dynamique et motivée, je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Je reste à votre disposition pour tout contact.



Spécialisations: stratégie d'entreprise, comptabilité d'entreprise, intelligence économique, finance d'entreprise, gestion de projet, contrôle de gestion, audit interne, audit externe, système d'information.





Mes compétences :

Analyse

Note de synthèse

Méthodologie

Gestion des stocks

Accueil téléphonique

Organisation

Accueil physique

Audit

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

SAS Statistical Package

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint