Nom et Prénom : Mezbour Abderrezek



NIVEAU D’ETUDE :

Diplôme Master 2 en Electromécanique « Badji Mokhtar » 2009



FORMATIONS :



Formations fondamentales en initiative en informatique 15/11/2008-15/02/2009.

Baccalauréat science et vie session 2004.



STAGES ET EXPERIENCES :



Projet de Fin d’Etudes : Société FERTIAL SPA(1mois)

(Thème de projet : ETUDE GENERAL SUR LES TRANSFOMATEURS ELECTRIQUES) en 2009

Stage de perfectionnement : Société ARSELOR METAL (1mois)

Expérience depuis de 16/08/2010 jusqu'à ce jour dans l’atelier pharmaceutique BIOCAR en cadre ingénieur intégré dans le service maintenance industrielle.