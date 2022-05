J F de 32ans celibataire ayant fait ue formation TS en GDS et avoir aquis une expérience dans plusieurs domaines tel que assistante de direction agent commercial gestionnaire des stocks et gestionnaire des achats et mon parcourt a commencé depuis 2008.

sachant que je suis quelqu'un de motivée qui aime le travail d’équipe relationnelle sociable et rigoureux



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel