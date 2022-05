Meziane AICHOUR

Consultant décisionnel, j’assure des missions d’audit, d’étude et mise en place de systèmes informatiques décisionnels.



Tout au long de mon parcours je suis intervenu pour le compte de sociétés de conseils et multiplié les missions sur des projets portants sur le reporting financier, analyses budgétaire, consolidation,... qui m’ont permis de développer une expertise autour des technologies Oracle EPM et d'être certifié par l'éditeur.



Certification:



Hyperion Essbase Analytics 9.3 Developer Expert



Mes compétences :

EPM

Hyperion planning

OBIEE

Contrôle de gestion

Essbase