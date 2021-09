Meziane AKILAL

Gestion et suivi des achats industriels ainsi que pour la construction et gestion de la sous-traitance, logistiques.

Maitrise des techniques de négociations commerciales

Organisation (procédures et plan qualité)

Ms Office et Ms Project

ORACLE, SAP, SAGE et NAVISION

Élaboration et gestion des contrats et cahiers des charges des produits et services,

Management stratégique et opérationnel des achats, Audit management de la qualité, inspection avant expédition des équipements et produits en acquisitions, gestion commercial des clients grands comptes, supervision, études de marchés, conseils en marketing, élaboration des questionnaires, enquêtes, connaissances en (finances, comptabilité, transit), marketing (marketing de base –marketing international), finances, statistiques, techniques douanières et fiscales, techniques d’importations, techniques d’exportations, Approvisionnements, Gestion de stocks.



Mes compétences :

Achats

Commerce international

Étude de marché

Gestion de sous traitance

Marketing

Procurement

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Marchés publics

Négociation commerciale

Veille concurrentielle

Gestion des stocks

Sourcing

Logistique

Approvisionnement

SAP

Gestion catering

Sage

Microsoft Office

Navision

Management stratégique et opérationnel des achats

Audit

Sage Accounting Software

Rénovation maintenance

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gathering Systems

Contrôle de gestion

Etablissement et gestion des cahiers des charges

Etablissement et gestion des contrats

Gestion de projet

Power Stations

Bookkeeping

Sales

Portfolio Administration

Attestation Management

Financial Analysis

Oracle

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Corel Draw Suite

HTML

Internet

Macromedia Dreamweaver

Microsoft FrontPage

Netscape Navigator