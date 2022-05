Meziane BEHLOUL

 Profil personnel :

Nom : BEHLOUL

Prénom : Meziane

Date et lieu de naissance : 29/09/1977 à Tizi-Ouzou

Nationalité : Algérienne

Adresse : Aguemoun Béni-Aissi

Situation familiale : Marié

Téléphone : 00213549250842 (en Algérie)

00242 053415116 (au Congo)

 Scolarités et formations :

• Niveau d’étude : 3éme année secondaire.

• Diplôme : Technicien supérieur en électricité industrielle.

 Profil professionnel :

• 2003-2005 : teste commessioning avec la société « G.E.I.E » en collaboration avec la société « SAIPAM » à Loghouat.

• 2006 : Teste commessioning dans la partie « HVAC » ((électrique, mécanique, instrumentation) avec la société Algérienne « E.I.E » à Loghouat .

• 2007 : Chef d’équipe de la partie électrique industrielle à la société « BENTINI »à M’sila .

• 2008 : Chef d’équipe de la partie électrique industrielle à la société « T.I.E » à Biskra.

• .

• Du Jan 2009 au Nov 2009 : Chef d’équipe de la partie « HVAC » (électrique, mécanique, instrumentation) avec la société « SARPI » à Batna .

• Du Nov 2009 au Mars 2010 : Chef d’équipe de la partie « HVAC » (électrique, mécanique, instrumentation) avec la société « ABB » au Congo (Brazzaville).

• Du sept 2010 au fév 2012 : Chef d’équipe de la partie électrique industrielle avec la société « SARPI ».

• Du Mars 2012 à ce jour : : Chef d’équipe de la partie « HVAC » (électrique, mécanique, instrumentation) avec la société « ABB » au Congo (M’BONDi).

 Connaissances linguistiques :

• Arabe : écrire et parler.

• Français : écrire et parler.

 Autres Aptitudes :

• Très dynamique, attentif et ambitieux.

• Sens de la communication et l’esprit de travail en équipe.

• Sens de responsabilité.

Disponible pour travailler du jour comme de la nuit