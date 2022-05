Je suis Melle MEZIANE KARIMA,je suis d'origine de Tizi Ouzou,j'ai fait mes études primaire et secondaire à Tadmait l'un des communes de tizi ouzou,j'ai passé mon Bac en 1998 OPTION Mathimatiques.j'ai fait mes études supérieurs à L'Univérsité " Mouloud Maameri" de tizi ouzou et j'ai eut ma Licence en Sciences Economiques option : Banque-finance-monnaie en 2003.

j'ai fait mon stage de fin étude à la BANQUE CENTRALE D'ALGER.

J'ai travaillé à la 2A, compagnié d'assurance pour une duré de 03 Mois et de 2005 à 2006 à la SAA et puis a SALAMA ASSURANCE ALGERIE pendant 04 ans.



Mes compétences :

Formation