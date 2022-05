Diplômée de l'Institut National Agronomique de Tunisie, spécialisation Génie Rural Eaux

et Forêts, parcours Hydraulique et Aménagement Rural, j'ai de solides compétences en SIG et en télédétection grâce au programme d'un mastère en géomatique .





Mon travail au sein d'une équipe de recherche à l'Institut National agronomique de Tunisie (INAT) m'a permis de développer mes compétences de gestion de projet, cartographie et catalogage des données spatiales.



Je serais ravie d'échanger avec vous sur d’éventuelles opportunités professionnelles.



Mezni Amira