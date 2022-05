Mes compétences :

Informatique

Windows Azure Platform

UML, Merise Methodology

SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Azure, Or

C, C++, java, C#

Microsoft ASP.Net webforms, ASP.Net MVC 4

Windows Communiciation Foundation

Entity Framework 5

HTML5 / CSS3

JavaScript, JQuery, Ajax

Windows Mobile 6.5 (pour les PDA), Android

Oracle PL/SQL

Data Warehousing / Data Mining

Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Visual Stu

Système d'information