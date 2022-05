Mezui Mvono DONALD

Jeune diplôme en recherche d'emploi, mon parcours depuis le DUT Chimie, licence physique/chimie et master formulation/traitement de surface me permet d'aspirer à un emploi en tant que cadre ou ingénieur en industrie. Je suis disponible à l'immédiat et mobile sur toute la France et même à l'international.



Mes compétences :

Physique Chimie

Risque chimique

Traitement de surface

Chimie des matériaux

Chimie analytique

Chimie organique

Génie Chimique

Formulation cosmétique