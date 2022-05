Mezzi NESRINE

Actuellement étudiante en troisième année ingénieur Génie Informatique appliquée (Système d’information) à l’école Supérieur de Technologie de l’Informatique (ESTI).

Mon cursus et mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des

connaissances en sécurité informatique, développement web (HTML5, Ajax, JQuery, JQuery Mobile, XML/DTD, CSS3, PHP/MYSQL, JavaScript..), de programmation (JAVA, C, C++, J2EE…) ainsi que le développement mobile (Android, PhoneGap).



Mes expériences m’ont apporté des connaissances techniques variées, mais m’ont également

permis de développer des capacités relationnelles et un sens de l’écoute. Elles m’ont aussi

appris à pouvoir mettre mes idées aux services des projets.