Spécialiste des métiers de l'infrastructure et du développement MGIT GROUP met son expertise technique et humaine au service de ses collaborateurs.



Jérôme FERRAND, PDG du groupe et consultant depuis plus de 15 années, souhaite proposer une nouvelle approche du métier : Basée sur la relation humaine et la proximité.



Nos valeurs - engagement, écoute et convivialité - nous permettent de vous accompagner dans l'épanouissement de votre carrière.



N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature : rh@mgit-group.com, nous ne manquerons pas de vous rappeler pour échanger sur votre projet professionnel



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Informatique

Conseil en recrutement

Infrastructure

Systèmes et Réseaux

Stockage

Virtualisation