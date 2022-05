Mgmbp GHARBI

Depuis sa création en 1979, MGMBP (Manufacture Gharbi de Matériel de Boulangerie et de Pâtisserie) a acquit une grande expérience dans le domaine de fabrication des équipements de boulangerie et pâtisserie. Cette expérience acquise durant toute cette période a été consolidée par une équipe créative au niveau de recherche et développement a engendré la production de produits répondant aux exigences du marché et d’un positionnement leader sur le marché national « Tunisien ».

Soucieux de maintenir cette position et de la développer, MGMBP a investi de plus en plus pour atteindre des objectifs précis tels que :

*représenter et collaborer avec de partenaires de renommée internationale.

*disposer d’un effectif qualifié, dynamique et compétent.

*Fidéliser le client et considérer comme partenaire.

*offrir un service personnalisé de qualité.