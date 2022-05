MGT CONSEILS - RH

MGT Conseils recrute ! Vous souhaitez vivre une expérience professionnelle dans un contexte multiculturel et international ? N'hésitez plus, rejoignez nos équipes.



Nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs pour intervenir tout au long de projets chez nos clients en France et en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire et Bénin), dans des missions de :

- Conseil : Etude de faisabilité, Etude d’opportunité, Audit-Diagnostic, Pilotage et Direction de projet, Conduite du changement

- MOA ou AMOA : Expression de besoins, Spécifications générales, Recette, formation

- MOE : Conception, Développement, Déploiement, Migration

- Formation



Passionné(e) de technologies informatiques, vous désirez évoluer dans une structure ouverte vous permettant de vous épanouir personnellement tout en acquérant rapidement de l’expérience aussi bien techniquement que fonctionnellement.



N’hésitez pas à nous contacter !