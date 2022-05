Bonjour,



J'ai suivi aprés un parcours de 22 ans en optique Lunetterie, une formation de Responsable des Ressources Humaines, depuis je suis consultant formateur dans les domaines comme l'optique lunetterie, la gestion, la création de sites web sous prestashop, et diverses autrees prestations en création d'entreprises. Diplômé en RH et expérimenté en vente et en gestion, je mets mon service au profit de TPE essentiellement.

Mon parcours m'a aussi amené à des déplacements sur divers continents, et ces expériences m'ont apporté une ouverture d'esprit et une compréhension des différents mécanismes commerciaux par pays.

Mon actviité aujourd'hui se résument donc en quelques mots "consultant et formateur" en gestion, ressources humaines, optique lunetterie, facilitateur pour des peties entreprises cherchant à se développer ou à s'ouvrir à l'international. Je m'entoure quand il le faut de partenaires expérimentés dans les domaines plus pointus comme le droit, l'immigration sur des dossiers spécifiques.





Mes compétences :

Gestion

Négociation commerciale

Direction générale

