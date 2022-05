Mh CONSULTING

Offre des services pour tout type d'entreprises efficacité et très bon coût :



A- TENUE DE LA COMPTABILITE :



- Etablissement des comptes annuels, bilans et déclarations.



- Etablissement des Etats de Synthèse.



- Tenue complète ou partielle de la comptabilité ou supervision de la comptabilité de manière générale



- Gestion de la paie



- Gestion des stocks



- Gestion des immobilisations



- Etablissement ou contrôle des états de rapprochements bancaires



- Travaux fin d’exercices : Inventaires, analyses des comptes, amortissements, provisions……







B-CONSEIL EN FISCALITE :





- Etablissement de l’ensemble des déclarations fiscales ex TVA IR etc.



- Etablissement de l’ensemble des déclarations sociales ex CNSS CIMR etc.



- Etablissement des déclarations d’impôt sur le revenu et IS..



- Optimisation fiscale.



- Relations avec l’administration fiscale.





C-ASSISTANCE EN MATIERE JURIDIQUE



- Mise à jour du dossier juridique.



- Rédaction de tout acte juridique de la société : Procès verbaux etc.



- Toute procédure au niveau du Tribunal du Commerce



- Consultation en matière de droit des sociétés, droit commercial, droit comptable et fiscal.





- Conseils et assistance lors des opérations au niveau du capital : augmentation, réduction.



- Assistance dans les relations avec tout organisme financier ou autre.



- Suivi de procédures judiciaires.



- Application de la législation et de la réglementation du travail.



- Consultations sur des problèmes spécifiques au droit du travail.



- Étude et rédaction de contrats de travail.



- Assistance au niveau du recouvrement amiable ou judiciaire.