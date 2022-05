Mhaid AHMED

Recherche Active un Poste d'emploi dans le Domaine d'Electricité & Informatique & Sécurité et Vidéo Surveillance (Expériences 5 ans )

Responsable de projet en courant fort et faible , pour cela je porte à votre connaissance que je suis un jeune homme ayant une expérience de 5 ans diplômé en 2010 de GROUPE ICF de Casablanca spécialité Electrique et Informatique , j'ai une expérience professionnelle très riche par les différents projet réalisée par Electro-Technique notamment le grande projet de nouveau siège de Maroc Telecom à Hay Riad Rabat , et une motivation inébranlable pour intégrer une société de renommée en plus, je vous assure que je suis une personne sérieuse, assidue et flexible capable d’apprendre et de s’adapter dans tous les environnements.



Mes compétences :

VIDEO SURVEILLANCE

Réseaux informatiques & sécurité

Electricité