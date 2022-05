Mhamed Ali YAHIAOUI

Mr YAHIAOUI a 36 ans d’expérience dans le domaine des Grands Travaux :

Direction Technique, Pilotage de chantier et Gestion de marché de travaux de Réalisation de projets de Terrassements et d’Infrastructures Hydrauliques, Routières, Autoroutière et Ferroviaire :

 Construction de Grands Barrages en Terre

 Construction de conduites d’adduction

 Construction de Barrages Collinaires

 Construction de routes et des Terrassements d’autoroutes

 Construction de plateforme de voies Ferroviaires

 Pilotage de groupements pour la construction de Grands barrages

 Pilotage de groupements pour la construction d’Autoroutes.

 Pilotage de groupements pour des travaux forestiers

 Etudes de prix et établissement des dossiers d’Appel d’Offres de marchés de travaux.

 Management de société de travaux publics et de services.

Mr YAHIAOUI maîtrise parfaitement l’outil informatique notamment en ce qui concerne les logiciels bureautiques, et les logiciels spécialisés (MENSURA, AUTOCAD, MS Project,…)



Mes compétences :

Management

Audit interne

Génie civil

Construction

Microsoft Office

Management opérationnel