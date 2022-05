Mhamed BOUGHALEB

Bonjour,



•Généraliste avec une vision globale de l'entreprise.

•Manageur de la qualité pour la satisfaction de vos clients.

•Capable de créer et/ou de mettre en œuvre une stratégie commerciale.

•Gestionnaire lucide, Administrateur ambitieux dans le respect du management des hommes et de la relation client…

•Mes expériences diversifiées me permettront de faire progresser vos clients sur leurs marchés.

•portefeuille client intéressant.



Vous êtes une franchise, une société étrangère innovatrice dans les secteurs suivants (Agriculture, foncier, terrain, Energie (solaire, renouvelable..etc), automobile, nouvelles technologies, restaurations, enseignement, immobilier....etc). Vous souhaitez vous implanter au Maroc. Je suis à votre personne et à votre service en tant qu'apporteur d'affaire ponctuel ou régulier. Mes informations et démarches d'avant-vente vous permettraient d'accélérer votre croissance. Je travaille en toute conformité légale sous forme de contrat dans une transparence sans fin.

Consultez-moi pour tout dossier et je vous répondrai sur la faisabilité par oui ou un non.

si vous êtes intéressés envoyez moi un mail à l'adresse suivante : consultantexterne@gmail.com, je vous en dirai plus. Amicalement votre.



Mes compétences :

Administration

Commercial

Électrique

Electronique

Evénementiel

Expertise technique

Gestion projets

Management

Management commercial

Maroc

MBA

Offshoring

Service clientèle

SSII

Technique

Telecom