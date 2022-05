Mhamed BOUSIALI

Actuellement je suis responsable en maintenance dans une usine industrielle à Casablanca.

Domaines: Electricité industrielle basse tension, électronique industrielle et automatismes.

Parallèlement, je m'intéresse aux aspects écologiques de la production et la consommation d'énergie.

La participation à la recherche, l'imagination et le développement de projets faisant appels à diverses technologies visant une énergie propre pour un environnement et une économie propres.

Ma mission m'a naturellement conduit à m'impliquer dans un processus, certes long et graduel, d'assainissement de l'utilisation de la ressource énergétique sous ses différentes formes.

Cela consiste, entre autres, en la détection de niches d'économie d'énergie.