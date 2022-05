Mhamed DEMNI

Amis, proches, collègues font la base de ma vie, aucun succès ne peut être concrétisé sans eux. C'est pour celà, je considère que la bonne communication avec autrui est très obligatoire voir même primordiale pour la bonne réalisation des projets professionnels.



Friends, relatives, colleagues are the basis of my life, no success can be achieved without them. For this reason, I believe that communication with others is mandatory to achieve professional projects goals.



Mes compétences :

Avaya CMS

Hardware / software

Gestion de projet

Administration système

Php 5

ASP

Téléphonie sur ip

Java/j2ee

Administration réseaux

Asp.net