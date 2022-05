Mhamed ESSAKHARI

Ma longue expérience professionnelle dans les domaines de la planification , le développement agricole et rural, le développement régional et local, le management d’entreprise, le développement institutionnel, de la recherche stratégique et prospective, de la haute administration, du pouvoir législatif et de formateur, conjuguée à une formation tout au long de ma carrière, m’ont permis de développer, autour de mon socle de compétence, que constitue le management du développement, une polyvalence particulièrement utile à l’analyse des situations complexes. Mon expérience, en qualité d’expert, dans des programmes européens de coopération, de l’USAID, de la BAD, de la KfW, la BIRD, la GIZ , etc.. m’a permis, par ailleurs, d’acquérir une parfaite maîtrise des procédures et des outils de travail des différents bailleurs de fonds.

Mes précédentes expériences (+30 ans dans les ministères du plan et des finances, du développement et de la coopération internationale , de l’agriculture, la chambre des députés, la chambre des conseillers, conseiller régional, chargé des affaires administratives et financières des collectivités, l’organisation agricole et syndicale, conseiller politique) dans les différents échelons de l’administration m'ont permis de développer mon sens de l'analyse et de la conception, d’apprendre la rigueur, l’autonomie, le sens relationnel, le goût des initiatives et du travail en équipe.

De plus, mes hautes responsabilités exercées dans les sphères de l’exécutif (directeur général, conseiller régional, vice président d’une collectivité) du législatif( rapporteur commission des finances et du développement régional, membre de la commission de l’organisation territoriale) ,du corps syndical, patronal ou au niveau associatif – qui m’ont permis aussi de développer un réseau de relation et de communication à travers les ministères, les institutions et organismes - sont autant de qualités susceptibles de répondre aux objectifs des missions.



Domaines d'Expertises

Economie, Planification, Suivi, Evaluation, Développement Institutionnel, Mission législative, Gestion des projets de coopération internationales, Analyse et évaluation de projets, Gestion des exploitations agricoles, Systèmes agricoles, Finances agricoles, Gestion du développement , Développement rural et réforme agraire, Organisation de la population, Formateur.

- Etudes socio-économiques dans le cadre de projets de développement rural intégré avec conception, adaptation, application, introduction et formation à l’approche participative

- Gestion des projets de coopération USAID, FIDA, FAO,BIRD,CE,GTZ,BAD,FADES,FK,BID,…

- Organisations professionnelles agricoles : spécialiste en Groupements Hydrauliques d’Intérêt Collectif, Coopératives de Services Agricoles, Groupements de Propriétaires des Olivettes, Groupement de Conservation des Eaux et des Sols, Groupements Forestiers d’Intérêt Collectif, Comités de Développement, Groupements de Développement Agricole et de Pêche.

- Sensibilisation de responsables, cadres, agriculteurs et usagers des ressources naturelles

- Formation de formateurs : apprentissage des adultes, techniques de communication, planification, organisation, exécution, suivi et évaluation de la formation des formateurs

- Approche participative : adaptation de la Méthode Active de Recherche Participative au contexte du développement rural intégré et la gestion des ressources naturelles, diagnostic communautaire participatif, diagnostic de groupes d'intérêt, élaboration de plan de développement communautaire, restitution aux intéressés, mise en œuvre des plans de développement communautaire

- Organisation de la population, émergence de groupes, constitution, fonctionnement et développement des groupements autonomes

- Développement de matériel pédagogique de formation et d'animation : flipchart, figurines, diapos, cartes, transparents, photos, dépliants, bandes dessinées, films vidéo, spots publicitaires et de vulgarisation

- Planification parti



Mes compétences :

Planification

Evaluation

خبير في وضع السياسات و الاستراتيجيات التنموية

Développement économique

Développement rh

Développement local/Marketing/Chef de projet/