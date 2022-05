Jeune et motivé, je m'investie dans chacune des taches et missions qui me sont confiées.



Ambitieux, j'attache beaucoup d'importance à ma réussite professionelle et à mon épanouissement.



Ma facilité d'adaptation, ma rigueur, mes compétences comportementales font de moi un collaborateur efficace.



Mes compétences :

rigoureux

Organisé

Surpassement

Dépassement d'objectifs