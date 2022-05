Mhamed LAARAJ

Ingénieur d’électricité avec plus de 13 ans d'expérience consolidée dans la construction, et la mise en service d'installations industrielles des sous-stations haute et moyenne tension.

Proactif, chef d'équipe et autodidacte, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour l'exécution du travail de manière sûre, en temps et en qualité.

Sociable et ouvert à d'autres cultures, j'ai amélioré mon expérience en travaillant à bord dans d'autres pays telle que la Libye et le Maroc. Toujours à la recherche de nouvelles opportunités de croissance en termes de connaissances techniques et d'expériences de vie.



Mes compétences :

Commissioning management