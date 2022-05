Mhamed LAHLALI

Je suis M'HAMED LAHLALI j'ai 27 ans et je suis un tutulaire d'un diplome de technicien en construction métallique de l'institut specialisé de technologie appliquée Oued Zem et au autre diplome de qualification en construction metallique du centre de qualification professionnelle 1 Oued Zem. Aujourd'hui , je souhaite rejoindre une equipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, es qualités et ma capacité de travail .



Mes compétences :

Soudage

Tuyauterie

Chaudronnerie

Dessin industriel

Charpente métallique