-Master 2 option MBDS : ( Mobiquité, Base de données et Intégration de Systèmes ) à l'Université Nice Sophia Antipolis

-Diplôme d'ingénieur en informatique Option MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) à EMSI (Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur )



Actuellement je suis en période d'essai en tant qu'ingénieur en technologies de l'information au sein de l'équipe spécialisée sur JAVA/J2EE Chez "ALLSER", fort d'expériences professionnelles dans des grandes entreprises mais aussi de ma formation dans une grande école, je cherche à appliquer mes connaissances et compétences à travers des projets pratiques non seulement dans le but de me perfectionner mais aussi au profit du développement des entreprises.

Je porte un grand intérêt pour les technologies JAVA et Microsoft ainsi qu'aux différents média sociaux du web que ce soit à titre personnel ou professionnel.



Spécialisations :JAVA/J2EE

• Spring

• Struts1 /Struts2

• Hibernate

• PrimeFaces

• EJB

• JPA

- Good analytical and logical .

- Always willing to learn and master new concepts and technologies.

- Attention to details



Cordialement | Mhamed Magraoui

E-mail : mhamed.magraoui@gmail.com

Mobile : 00212679670392



Mes compétences :

Visual Basic 6

Visual Basic .NET

Personal Home Page

Oracle

Java 2 Enterprise Edition

Java

Active Server Pages

XHTML

UML/OMT

TCP/IP

Struts Web Application Framework

Spring Framework

SQLPlus

SAP

OSI

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux Red Hat

Linux

Hibernate

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

WinDev Mobile

JUnit