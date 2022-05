Mhamed MASK

-Faire des logiciels de dessin de conception complète en 2D et 3D comprend des plans, l'ameublement, les dessins conceptuels, coupes et élévations être exécutés dans les sites.

-Préparer des dessins de détails architecturaux, y compris les détails et les spécifications.

Menuiserie Détailler.

-Vérification et examiner tous les dessins reçus de sous-traitant des spécifications matérielles de l'élaboration dimension.



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Microsoft Word

Arabesque

Design

Photoshop

Sketchup

3ds Max

Artlantis studio