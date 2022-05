Mhamed MEDDAHI

OIQUEM Sàrl est une société d'inspection & de suivi relance.



Nos valeurs :

• Réactivité,

• Intégrité,

• Responsabilité,

• Confiance.



Depuis sa création, OIQUEM a concentré son activité sur la coordination de projets, services d'inspection et de suivi relance.



Nous intervenons dans les secteurs d'activités du pétrole, gaz, la pétrochimie industrielle & l'eau.

Le coeur de notre métier est l'inspection & le suivi relance de robinetterie & tuyauterie industrielle.



Nous intervenons aussi dans les domaines d'activités de chaudronnerie, soudage, machines tournantes et revêtement.



OIQUEM attache la plus haute importance à la réactivité et la proximité que nous considérons ces éléments comme étant des facteurs clé dans nos services et activités d'ingénierie.



OIQUEM peut faire intervenir ses ingénieurs & techniciens en déplacement dans toute l'Europe, en expatriation dans le monde, aussi nous pouvons faire appel à nos réseaux d'agents locaux.



Notre organisation est basée sur une coordination centralisée et une structure de décision, permettant une approche homogène de la relation client.



Processus de travail :

(mise en place, le suivi et le contrôle de la prestation de services)

Flux principal selon les besoins du client

• Spécifications clients,

• Environnement contractuel,

• Dossier d'exploitation,

• Sécurité et confidentialité,

• Contrôle des services,

• Livraison des rapports dans les délais,

• Satisfaction du client.



Notre logiciel SPI -Array

OIQUEM a créée et développe un logiciel qui se nomme SPI (Successfully Passed Inspection) pour l'inspection & la relance de robinetterie industrielle.

Nous pouvons offrir à nos clients la possibilité d'utiliser notre logiciel.



Rejoindre OIQUEM Sàrl :

Nous sommes en recherche permanente d'Inspecteurs QA/QC, d'Expeditors, d'ingénieurs & techniciens pour répondre aux besoins du marché, vous pouvez librement enregistrer votre profile surArray



Avec notre site internetArray nous avons plus de 500 000 CV dans notre base de données.



N'hésitez pas à nous contacter.

sales@oiquem.com

Téléphone : 0033(0)660698817





English language



OIQUEM Sàrl is an inspection & expediting compagny.



Our values​​ :

• Reactivity,

• Integrity,

• Responsibility,

• Confidence.



Since his creation, OIQUEM has focussed its activity on projects coordination, inspection & expediting services.



We operate in the sectors of oil, gas & petrochemical industry.

Our core business is inspection & expediting for various valves & piping materials.



We also operate in boilerwork, welding, rotating machinery and coating.



OIQUEM is attaching the utmost importance to reactivity & proximity as we consider those elements as being key factors in our services and engineering activities.



OIQUEM may involve its engineers & technicians travel throughout Europe, expatriation in the world, alos we can use our networks of local agents.



Our organisation is based on a centralised coordination and decision structure, allowing homogeneous approach in customers relationship.



Working processes :

(set-up, follow-up and control of service delivery)

Main stream according to customer requirement

• Customer specifications,

• Contractual environment,

• Operating file,

• Security and confidentiality,

• Control of services,

• Delivery of reports on time,

• Customer’s satisfaction.



Our software SPI -Array

OIQUEM has created and developed a software called SPI (Successfully Passed Inspection) for inspection and expediting of various valves.

We can offer our customers the ability to use our software.



Join OIQUEM Sàrl :

We are looking QA/QC Inspectors, Expeditors, Engineers and technicians to meet the needs of the market, be free to record your profile toArray



With our websiteArray we have more than 500 000 CV in our internal database.



Be free to contact us.

sales@oiquem.com

Phone 0033(0)660698817