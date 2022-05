Mhamed OUAZ

Smart Security Systems Tunisie « 3ST » , est une Société spécialisée dans le domaine de sécurité incendie, à son actif plusieurs ouvrages réalisés un peu partout en Tunisie, se propose de mettre à votre service l’expérience de son encadrement hautement qualifié pour tous vos travaux d’extension, de rénovation, de réalisations nouvelles dans les domaines suivants :



• Sécurité Incendie COFEM

• Sécurité Intrusion

• Vidéo surveillance

• Contrôle d’accès

• RIA et Sprinkler

• Vente, Recharge et maintenance des extincteurs

• Equipements de sécurité individuelle ( gant, chaussure, masque respiratoire, casque, ceinture, etc. …)

• Tenue de travail

• Electricité de bâtiment

• Tous autres domaines liés à la sécurité