Mhammed BOUCHTI

Pionnier dans le domaine des affaires et de la gestion depuis plus de 25 ans je suis actuellement directeur administratif et financier au sein d'un groupement de sociétés de construction de bâtiments et la promotion immobilière à Tanger.

Je crée et modifie les formes juridiques des sociétés et le suivie de leur gestion comptable et même la gestion des ressources humaines et tous qui s'y attache.

Je peux procurer les logiciel de comptabilité et la paie chez des amis spécialisés dans la domaine.

Je propose l'assistance et l'audit chez n'importe qu'elle société et dans tous les domaines d'activité.Je peux travailler soit directement à proximité ou à distance via internet.

ASSISTANCE ET CONSEIL GRATUIT ASSURE UNIQUEMENT POUR LES AMIS(ES) DE VIADEO



Mes compétences :

Gestion comptable

Innovation

Maroc