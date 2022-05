Mhammed DIRABI

Ayant occupé pour plus de 20 années au sein de l’Office National de l’Electricité du Maroc différents postes de responsabilité dans la maintenance ,l’exploitation, mise en service des installations THT-HT-MT-BT du réseau de transport et distribution d’énergie, les études et analyses systèmes réseaux, les essais fonctionnels des équipements de protections des groupes alternateurs et transformateurs de puissance, le contrôle technique des projets des réseaux de transport et distribution, et pour 5 années des fonctions d’ingénieur d’affaires et assistant dans des sociétés privées réalisants des ouvrages électriques THT-HT-MT , j’oriente ma carrière vers l’assistance, le conseil, l’expertise et la formation dans le domaine de l'Energie Electrique.