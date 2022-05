Mhammed LAFQIH MARRAKCHI

Ingénieur d'état en informatique de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, intéressé par le développement et la conception d'application JAVA/JEE.

Dynamique, ambitieux, et ayant de grandes capacités d'adaptation, J'ai acquis, à travers mon cursus et grâce à des stages en entreprise, des compétences solides en conception et développement informatique.

Ouvert à l'apprentissage des technologies nouvelles et ayant la volonté d'apporter une valeur ajoutée, je souhaite toujours approfondir mes connaissances et acquérir d'autres compétences professionnelles.



Mes compétences :

ITIL

HTML

SSIS SSAS

Hibernate

Conception

Développeur

Logistique

Business intelligence

Gestion de projet

JAVA

E commerce

J2EE

Oracle

Design

SQL

Mobile

SAV

C++

MVC 2

Apache Tomcat

Struts2

C++/C#

Spring mvc