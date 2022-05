QHSE

Mastère en management de la Qualité,de l'Hygiène,de la Sécurite et de l'Environnement (Ecole Mohammadia d'Ingénieurs- Rabat )



Mes compétences :

Animation des formations.

Techniques de l’évaluation des risques au sein de

- Droit de santé et de sécurité au travail.

- Maitrise des normes :(ISO 9001-OHSAS 18001-I

- Techniques de communication et de négociation,

Norme ISO 14001