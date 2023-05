Mhammed MHAMMED (LEBBAR)

Passionné par le marketing, j'ai décidé de continuer à approfondir mes connaissances dans ce domaine en m'inscrivant à un deuxième Master en Marketing International et Management en France à l'IAE Angers. J'ai entamé mes études à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Fès où j'ai obtenu mon diplôme en Marketing et Actions Commerciales.



Mon parcours professionnel m'a permis de développer par le biais de stages, de solides compétences en marketing, notamment en matière d'analyse de marché, de stratégie de marque, de communication, de vente et de gestion de projet. J'ai également acquis une grande expérience en travaillant sur des projets où j'ai pu développer des compétences en SEO, en optimisation du référencement naturel, pour permettre aux entreprises d'être plus facilement trouvées sur les moteurs de recherche. J'ai également acquis des connaissances en SEA, en publicité en ligne, pour aider les entreprises à atteindre leurs clients potentiels par le biais de campagnes publicitaires ciblées.



Je poursuis dans ce même domaine chez Stafiz !

