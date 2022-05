Mhammed ORCH

Passionné des nouvelles technologies de l'information et génie logiciel, j'ai l'intention de poursuivre ma carrière en tant que développeur pour acquérir une solide et enrichissante expérience dans le domaine et d'être apte pour des postes d'architecture.



Ecommerce:

- Hybris

- Mise en oeuvres d'acquisition avec les comparateurs de prix

- Système de fidélisation



• Spécialités :

- Java/J2EE (EJB 3-Spring 3, JPA-Hibernate, JSP-JSF-Spring MVC, JUnit-EasyMock, Spring Batch-Talend, Spring AOP, ...).

- Microsoft .NET (ASP.NET MVC with Razor and Azure).

- SGBDR (Oracle, MySQL, HSQL, MS SQL Server).

- Web (JavaScript, JQuery, HTML, CSS, XHTML, Web 2.0).

- OS (Mac OS X, Unix/Linux, Windows XP/Vista/7).

- Conception (UML, Merise).



• Outils :

- Méthodes agile (SCRUM).

- Git, Bazaar, SVN.

- Maven, Ant.



Mes compétences :

AOP

Maven

ASP.NET

Spring

JEE

Oracle

JPA

UML

JQuery

XSD

E-commerce

Hybris