Cadre de formation TP et génie civile, avec grande expériences plus de 20 ans.

Des connaissances Technique et commercial de matériaux de construction. Ayant pour



L 'objectifs d'évolution pour un poste de direction.



Mes compétences :

Génie civile

Commerce

Négociations

Matériaux de construction

Stratégie commerciale

Qualité matériaux de construction

Suivi et coordination travaux