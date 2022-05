Mhammed Tayaa est Spécialiste en hydrologie/ressources en eau. Détient un Ph.D. de l'Université du Minnesota, Etats Unis. Durant plus de 28 ans il a accumulé une grande expérience dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau et d’aménagement des Bassins versants en relation avec le développement rural. Il possède également des connaissances techniques et une bonne expérience pratique dans le domaine de la conception des projets, de l'évaluation, de la planification et de la gestion des ressources en eau. Il a mis au point des modèles et outils de simulation et de prévision dans le domaine de l’eau, de l'allocation des ressources en eau. Bonne expérience en tant que facilitateur pour développer à travers l’approche participative des consensus concernant la gestion intégrée des ressources en eau et l’aménagement des bassins versants à l’échelle locale, nationale et régionale. Bon esprit de communication et de travail en groupe.

Il a été a mainte reprise consultant quprès des organismes internationaux (FAO,OADA, Cente des Investissment, Banque Mondiale, USAID, Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de la Mauritanie, etc..)



Mes compétences :

Conservation