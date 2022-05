Mhand ELYAKOUBI

Titulaire d’un Master Spécialisé en Ingénierie et Conduite des Projets de Bâtiment et Travaux Public (MS-ICP-BTP) au sein de la faculté des sciences Semlalia à Marrakech et d’une licence sciences et techniques en mathématique informatique appliqué aux sciences d’ingénieur au sein de faculté des sciences et techniques à Marrakech, mes études et ma culture générale me permettent une grande ouverture et d'excellents rapports professionnels. Par ailleurs, les stages que j’ai pu effectuer durant mon parcours universitaire, m’ont préparé pour affronter le monde du travail dès l’obtention de mon diplôme.

En tant qu’aide de conducteur de travaux génie civil chez la société DALAGRI, j’ai pu accomplir assez de missions, au niveau de l’établissement des plannings, le suivi des travaux et le respect des délais.



Après cette expérience, j’ai effectué mon stage de fin d’études pour l’obtention du diplôme master spécialisé ICP BTP au sein du bureau de contrôle techniques ADIMCONTROLS.



Après l’obtention de mon diplôme master spécialisé ICP BTP, j’ai travaillé au sein de la société OMRISAL Sarl ou j’ai assumé plusieurs fonction (Montage de dossier d’appel d’offre, représenter la société au niveau des chantiers, représenter la société dans les réunions de chantiers, Etablissement des métré d’exécution, décompte provisoire et définitif, Suivi les travaux depuis l’ordre de service du commencement des travaux jusqu’à la réception des plans de recollement…).





Mes compétences :

Controle béton armé

Dessin technique

Comptabilité

Suivi de chantiers

Visual Basic

RDM

Microsoft Office

Matlab

Linux

Java

C++

C Programming Language

Autodesk Revit

Autocad

ArchiCAD

ROBOT STRUCTURALE ANALYSIS