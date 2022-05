Mhaouache NOUREDDINE

Ingénieur d’État en Génie Industriel.

Expert au niveau technique et processus de fabrication métallique et Mécanique.

Maîtrise de processus de construction des ouvrages de Génie civil.

Maîtrise la méthodologie de suivi des projets.

Homme de terrain avec esprit orienté résultats et exploitation des ressources.



Intéressé par les domaines suivants:

* Construction Métallique.

* Construction des Ouvrages de génie civil

* L'Adduction en Eau potable.

* Construction Mécanique de Précision

* Equipements Hydraulique.

* L’aéronautique.



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Étude de marché

Chiffrage

Production

Méthodes de Fabrication

Qualité produit

TPM

Amélioration continue