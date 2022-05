Mhedbi ALI

Un natif de la Tunisie, l'Afrique du Nord, Ben Amor, (dit Ali-Ali) vint en Amérique en 1975, comme beaucoup le font, cherchant le rêve américain. Il apprit l'anglais, est devenu un citoyen naturalisé et s'est imposé comme un programmeur technicien et ordinateur qualifié. Pour la plupart des gens, ce serait la fin de l'histoire. Cependant, en 1983, Ben a été réveillé d'un cauchemar dans lequel il a entendu le bruit des enfants pleurer et appeler à lui en plusieurs langues. Ils mouraient de faim. Un an plus tard, incapable d'oublier le son de leurs cris, il fonda Terra-Genesis, Inc. L'objectif Initial de l'organisation était d'aider le monde à vaincre la faim. Terra-Genesis plus tard élargir ses activités pour y inclure tous les aspects de la pauvreté, la maladie et l'analphabétisme, crime, questions liées au logement, abandon d'enfant, violence et de négligence.



Ben s'est offert de 1983 à 1993 et a travaillé à 10-12 heures par jour et 6 jours par semaine. Il a fait don de ses propres économies et sollicité des fonds provenant d'autres pour établir le centre de bien-être de famille à l'Association de colline du gouvernement. Il a développé la plus grande base de données complète (Community Resources Directory (CRD) d'informations vitales sur les sources d'aide pour ceux qui en ont besoin. Le CRD est utilisé par les médecins, avocats, conseillers, clergé et des organismes à but non lucratif qui gèrent l'aide aux nécessiteux. Terra-Genèse est maintenant le parent de 16 organisations subordonnées qui favorisent le logement, les instructions de l'Art et la prévention de l'abandon, de violence et de négligence des enfants.



Ben dans la base de données de ressources communautaires des services sociaux et les questions de logement vise à continuer à développer l'idée de l'enseignement et montrant les pauvres, les démunis et accablés comment se lever, sortir de leur misère. But de Ben est de développer un véhicule de l'information qui aidera à la diffusion de l'information, donc mieux utiliser les ressources et les avoirs déjà disponibles.