Mhemdi ABDOU

Ingénieure en génie électrique avec une spécialité Automatique Informatique Industrielle. je désire acquérir une compétence technique et une solide expérience spécifique au domaine de l'ingénierie dans les Industries. Je suis de mobilité nationale et internationale.

Bonne capacités d'analyse et de synthèse; sens de l'organisation et de rigueur;



Mes compétences :

Électricité

Programmation

Automatique

Régulation Etude analyse fonctionnel PID Tous

Automatisme

Informatique industrielle

Automatisme et régulation

Etude technique

Automatismes industriels

C Programming Language

SIMATIC WinCC flexible

Siemens Step7/WinCC

SCADA

WIN CC

Modbus

Protocole TCP/IP

Rockwell

Safety security

TIA

Studio 5000

STEP 7

Visual Basic

Matlab

Supervision

Control Logix

Ethernet

FTView

Maintenance industrielle

Unity pro

Base de données

Electricité MT/BT

Électrotechnique

Instrumentation

PCS7

PlantPAx

GMAO

Microsoft SQL Server

MiCOM

Sepam