MHL Orientation est spécialiste du management des compétences et de l'orientation.

Docteur en sociologie du travail et des organisations, diplômée universitaire de formation à la psychothérapie, je propose aux adultes (salariés, en changement professionnel ou reconversion, en recherche d'emploi), et aux jeunes (étudiants, lycéens), un accompagnement professionnel personnalisé.

Prestations de bilan d'orientation et de potentiels - Accompagnement au changement professionnel - Coaching

MHL Orientation dispose d'une expérience de 18 années au service des ressources humaines.