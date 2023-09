Je fais partie de l'équipe permanente de l'entreprise de prestation son et lumière PAN POT. Chargé d'exploitation, J'ai également en charge un certain nombre de clients de l'entreprise. Par ailleurs, je sors régulièrement en prestations comme régisseur son ou technicien lumière.



Mes compétences :

Mixage audio

Maintenance de materiel son et lumière

Gestion de parc

Logistique

Installations son et lumière

Direction technique

Etude technique

Réalisation de devis