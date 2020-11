Grâce à mon expérience professionnelle, je suis devenu un Business Partner expérimenté spécialisé dans la gestion et l'optimisation du cash de l'entreprise.



Ce savoir-faire clé s'appuie sur des compétences pluridisciplinaires en contrôle de gestion, en gestion administrative et financière, en gestion de trésorerie, en management et en gestion de projets.