Michael ALBRECHT

Fort d’une expérience de près de 25 ans chez différents fabricants de machines et d’équipements techniques, je me suis spécialisé dans la traduction de documents techniques. Ayant effectué tout mon parcours professionnel dans un contexte franco-allemand, j’ai été régulièrement amené à traduire des documents tels que plaquettes, publireportages, modes d’emploi, notices techniques, interfaces homme-machine, etc. en étroite collaboration avec les services techniques et marketing concernés.

Passionné par ce travail qui n’occupait qu’une partie de mes fonctions d’ingénieur en génie mécanique, j’en ai fait mon métier à temps plein en 2009. À ce jour, j’ai un nombre significatif de clients réguliers qui me font confiance et qui sont pour la plupart des fabricants de machines ou d’installations automatisées localisés en Allemagne, en France, en Autriche et en Suisse.

En collaboration avec mon partenaire, je suis en mesure de proposer des traductions techniques de l'allemand vers le français et du français vers l’allemand.

Je propose également des traductions autour d’évènements sportifs, en particulier dans le cyclisme (technique, compétition et cyclotourisme).



Mes compétences :

Allemand

Cahier des charges

Deutsch

Français

Internet

Mode

Présentation

PROGRAMME

Technique

Traduction

Traduction technique

Übersetzung