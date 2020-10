Michael DESBOEUF (DESBOEUF MICHAEL)

Entrepreneur indépendant depuis maintenant quelques années , je me lance dans un nouveau challenge , une création qui se rapproche de mes valeurs de vie , un projet autour des animaux qui me tiens a coeur.



Animals UniTeam est un nouveau collectif en cours de création qui aura pour vocation de soutenir financièrement les associations .



Le projet d'une vie , beaucoup de travail, mais une energie débordante et beaucoup d'envie.